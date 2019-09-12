У Києві працівники ювенальної превенції вилучили з неблагополучної сім’ї 2-річну дівчинку. Про жахливі умови, в яких живе дитина, правоохоронцям повідомили сусіди.

В Оболонському районі столиці в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Прирічній правоохоронці вилучили з сім’ї 2-річну дівчинку.

Про те, що дитина проживає у жахливих умовах із дорослими, які часто зловживають спиртними напоями, правоохоронці дізналися від сусідів.

Зараз дівчинка перебуває у міському будинку дитини, а на її матір складено адміністративний протокол за неналежне виконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

– Коли ми зайшли до оселі, були вражені антисанітарним станом і смородом. У кімнатах та на кухні був безлад, купи непотрібних речей, мотлох, їжа у холодильнику була зіпсована. Крім того, в квартирі був виснажений собака та шість котів. На момент нашого візиту, в помешканні перебувала 2-річна дівчинка зі своєю матір’ю та співмешканець її родички, – розповіла інспектор Людмила Зайцева.



































Мотлох і виснажені тварини: у Києві поліція забрала 2-річну дитину з неблагополучної сім’ї / 9 фотографий

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Горе-матір розповіла, що з біологічним батьком дитини вона давно не проживає, а живе разом із своєю матір’ю, її цивільним чоловіком, бабусею та дідусем.

Опитавши мешканців будинку, правоохоронці встановили, що у квартирі часто-густо влаштовуються п’яні застілля. Матір дитини, за її словами, нібито працює офіціанткою, цю інформацію перевіряють фахівці.

Жінку зобов’язали прибрати у будинку, і тільки після повторної інспекції, можливо повернуть дівчинку.

Нагадаємо, у Харкові серед білого дня зґвалтували 12-річну дівчинку, яка поверталася зі школи. На вулиці до неї підійшов невідомий, який ударив її в обличчя та затягнув у посадку.