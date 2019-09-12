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Факти / Україна

МЗС України викликало посла Чехії через зустріч Земана з русинами

МЗС України викликало посла Чехії Радека Матулу для отримання роз’яснень через зустріч президента Чехії з представниками організації підкарпатських русинів.

МЗС України

Президент Чехії Мілош Земан зустрівся з представниками чеської неурядової організації Світова рада підкарпатських русинів.

У зв’язку з цим МЗС України викликало посла Чехії Радека Матулу для надання роз’яснень.

Дипломат заперечив будь-які заклики з боку Чехії щодо русинської автономії на Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

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У МЗС України повідомили, що рішуче реагуватимуть на будь-які спроби ставити під сумнів суверенітет та територіальну цілісність України.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Україна оголосила дипломата з РФ персоною нон грата.

Фото: МЗС України

Джерело: МЗС

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