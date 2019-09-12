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На Донбасі загинув нацгвардієць

12 вересня, на Донбасі загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

На Донбасі загинув нацгвардієць

Боєць отримав несумісне з життям поранення «під час виконання бойового завдання.

Деталі загибелі нацгвардійця поки не розголошуються. На місці працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини.

Читайте: Операція імітація. Окупанти будують нові укріплення біля мосту в Станиці Луганській

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.

Джерело: Штаб ООС

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