На майбутніх вихідних у більшості областей України дощитиме, що позначиться на температурі.

На вихідних в Україну прийдуть дощі, а разом з ними і похолодання.

У суботу, 14 вересня, вдень очікуються невеликі дощі практично по всій Україні. Сухо буде тільки у південних областях.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.

На півдні і сході 23-28°.

У Києві – вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

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У неділю, 15 вересня, дощів не прогнозується.

На заході України вдень 17-21°, вночі до 6°.

На півдні країни 20-23° вище нуля, вночі стовпчики термометрів покажуть 11-14°.

У північній частині України 16-19° вдень, 7-10° вночі.

У Києві у неділю 17-19° вдень, 8-10° вночі.

У східних областях до 19° тепла вдень, вночі – 8-9°.

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