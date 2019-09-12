На майбутніх вихідних у більшості областей України дощитиме, що позначиться на температурі.
На вихідних в Україну прийдуть дощі, а разом з ними і похолодання.
У суботу, 14 вересня, вдень очікуються невеликі дощі практично по всій Україні. Сухо буде тільки у південних областях.
Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.
На півдні і сході 23-28°.
У Києві – вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.
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У неділю, 15 вересня, дощів не прогнозується.
На заході України вдень 17-21°, вночі до 6°.
На півдні країни 20-23° вище нуля, вночі стовпчики термометрів покажуть 11-14°.
У північній частині України 16-19° вдень, 7-10° вночі.
У Києві у неділю 17-19° вдень, 8-10° вночі.
У східних областях до 19° тепла вдень, вночі – 8-9°.
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