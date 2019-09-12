Нардепи не підтримали скасування дії актів СРСР і УРСР на території України.

Верховна Рада України IX скликання вперше не набрала потрібну кількість голосів для ухвалення законопроекту.

Проект закону №1075 про внесення змін до закону Про правонаступництво України щодо скасування дії актів СРСР і УРСР на території України у першому читанні підтримали лише 214 нардепів (мінімально необхідно 226 голосів).

Законопроект було подано народними депутатами від Слуги народу.

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Ним пропонувалося з 1 січня 2020 року скасувати дію законів та інших актів органів влади СРСР і УРСР на території України, крім Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року і Акту проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року і передачі Криму Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонує штрафувати депутатів-кнопкодавів.