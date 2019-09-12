12 вересня Верховна Рада не розглядатиме подання президента Володимира Зеленського про звільнення всіх членів ЦВК.

У четвер, 12 вересня, парламент не розглядатиме звільнення всіх членів ЦВК.

Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Ні … Я думаю, що не буде, – сказав він.

На запитання, скільки голосів буде за це рішення, Арахамія відповів, що не знає, оскільки це не обговорювалося.

– Зараз немає виборів, тому питання не стоїть таким нагальним чином, що ось завтра вибори, тому давайте ЦВК, – додав Арахамія.

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При цьому на запитання, чи розглядатимуть подання завтра, Арахамія не відповів нічого конкретного.

– Ніхто (зараз, – Ред.) не може сказати, що буде завтра, – сказав Арахамія.

Нагадаємо, що у парламенті зареєстрували законопроект про дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК.