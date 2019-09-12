12 вересня Верховна Рада не розглядатиме подання президента Володимира Зеленського про звільнення всіх членів ЦВК.
У четвер, 12 вересня, парламент не розглядатиме звільнення всіх членів ЦВК.
Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.
– Ні … Я думаю, що не буде, – сказав він.
На запитання, скільки голосів буде за це рішення, Арахамія відповів, що не знає, оскільки це не обговорювалося.
– Зараз немає виборів, тому питання не стоїть таким нагальним чином, що ось завтра вибори, тому давайте ЦВК, – додав Арахамія.
Читайте: Розпуск ЦВК поставить під сумнів легітимність виборів – Сліпачук
При цьому на запитання, чи розглядатимуть подання завтра, Арахамія не відповів нічого конкретного.
– Ніхто (зараз, – Ред.) не може сказати, що буде завтра, – сказав Арахамія.
Нагадаємо, що у парламенті зареєстрували законопроект про дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК.