Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про діяльність органів суддівського врядування.

За закон №1008 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування проголосували 238 депутатів від фракції Слуги народу.

Проти голосували фракції Голос, Європейська солідарність та Опозиційна платформа – За життя.

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону пропонує Вищій раді правосуддя за результатами конкурсу призначати на посади дванадцяти членів ВККС.

Читайте: Зарплати у ВАКС: скільки отримує Танасевич і судді

Документ скорочує склад Верховного Суду з 200 до 100 суддів, запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, розширює список посад, на які поширюється люстрація.

Нагадаємо, у перший день роботи Антикорупційний суд отримав 14 клопотань.