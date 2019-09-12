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Факти / Україна / Політика

Рада проголосувала за спірну судову реформу Зеленського

Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про діяльність органів суддівського врядування.

Суд

За закон №1008 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування проголосували 238 депутатів від фракції Слуги народу.

Проти голосували фракції Голос, Європейська солідарність та Опозиційна платформа – За життя.

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону пропонує Вищій раді правосуддя за результатами конкурсу призначати на посади дванадцяти членів ВККС.

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Документ скорочує склад Верховного Суду з 200 до 100 суддів, запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, розширює список посад, на які поширюється люстрація.

Нагадаємо, у перший день роботи Антикорупційний суд отримав 14 клопотань.

 

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