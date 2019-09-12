У партії Слуга народу заявили, що ініціюватимуть дострокові вибори мера столиці та Київради.

Нардеп від Слуги народу Олександр Ткаченко сказав, що 12 вересня Київрада вкотре не зібралася на засідання, що, на його думку, свідчить про недієздатність столичної влади.

– Тому ми виступимо з ініціативою дострокових виборів як мера, так і Київради, і повного перезавантаження влади в місті, – пояснив він.

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За його словами, дострокові вибори проводитимуться вже за новим законом про столицю, проект якого незабаром буде винесено на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, 12 вересня у Київраді не було кворуму для відкриття пленарного засідання, тому мер Києва Віталій Кличко оголосив про початок консультацій з головами фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради.