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Факти / Україна / Політика

Слуга народу ініціюватиме дострокові вибори у Києві – Ткаченко

У партії Слуга народу заявили, що ініціюватимуть дострокові вибори мера столиці та Київради.

Слуга народу ініціюватиме дострокові вибори у Києві – Ткаченко

Нардеп від Слуги народу Олександр Ткаченко сказав, що 12 вересня Київрада вкотре не зібралася на засідання, що, на його думку, свідчить про недієздатність столичної влади.

– Тому ми виступимо з ініціативою дострокових виборів як мера, так і Київради, і повного перезавантаження влади в місті, – пояснив він.

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За його словами, дострокові вибори проводитимуться вже за новим законом про столицю, проект якого незабаром буде винесено на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, 12 вересня у Київраді не було кворуму для відкриття пленарного засідання, тому мер Києва Віталій Кличко оголосив про початок консультацій з головами фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради.

Джерело: УНІАН

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