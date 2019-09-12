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Факти / Україна / Політика

У Раді зареєстрували проект постанови про розпуск ЦВК

У парламенті зареєстрували законопроект про дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК.

У Раді зареєстрували проект постанови про розпуск ЦВК

Законопрект №2127 про дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК передбачає звільнити з посад Аллу Басаєву, Наталію Бернацьку, Михайла Вербенського, Олега Діденка, Андрія Євстігнєєва, Ірину Єфремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Катерину Махніцьку, Віталія Плукаря, Євгенія Радченка, Тетяну Сліпачук, Леонтія Шипілова, Тетяну Юзькову.

У проекті постанови зазначено, що парламент, зважаючи на “вмотивоване подання президента України”, достроково припиняє повноваження всього складу ЦВК.

Подання про дострокове припинення повноважень ЦВК by Віта Гірко on Scribd

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До слова, комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав розпуск ЦВК.

За відповідне рішення проголосувало 16 членів комітету.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук зазначив, що глава держави зробив обґрунтоване подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.

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