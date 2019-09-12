Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа може відбутися у період з 23 до 26 вересня.
Точна дата зустрічі президента України і голови США поки що не відома, проте політики можуть зустрітися у Нью-Йорку у період з 23 до 26 вересня.
Про це повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.
– Я думаю, що це буде у період з 23 до 26 вересня у Нью-Йорку, – сказав він.
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Зараз проходить узгодження графіків обох лідерів.
Дата візиту Зеленського у Вашингтон поки не визначена, а зустріч у Нью-Йорку близька до організації.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський 23 вересня відвідає США для участі у Генасамблеї ООН.
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