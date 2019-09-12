PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зустріч Зеленського і Трампа: названа ймовірна дата

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа може відбутися у період з 23 до 26 вересня.

трамп зеленський

Точна дата зустрічі президента України і голови США поки що не відома, проте політики можуть зустрітися у Нью-Йорку у період з 23 до 26 вересня.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

– Я думаю, що це буде у період з 23 до 26 вересня у Нью-Йорку, – сказав він.

Читайте: Зустрічі з Зеленським не буде: Трамп скасував візит до Варшави

Зараз проходить узгодження графіків обох лідерів.

Дата візиту Зеленського у Вашингтон поки не визначена, а зустріч у Нью-Йорку близька до організації.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 23 вересня відвідає США для участі у Генасамблеї ООН.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українські моряки
Звільнені з полону моряки отримають квартири в Одесі
71% українців задоволені діяльністю Зеленського – соцопитування
71% українців задоволені діяльністю Зеленського – соцопитування
Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності
Кадрові призначення в СБУ: Бухарєв, Руснак і нові начальники облуправлінь
Чому Зеленський хоче розпустити ЦВК
Чому Зеленський хоче розпустити ЦВК
Комітет Ради підтримав подання про розпуск ЦВК
Комітет Ради підтримав подання про розпуск ЦВК
Зеленський позбавив Ар’єва, Герасимова і Логвинського дипломатичних рангів
Зеленський позбавив Ар’єва, Герасимова і Логвинського дипломатичних рангів
джон болтон
Трамп звільнив Джона Болтона
Реконструкція мосту у Дніпрі: як змінився та скільки витратили грошей
Реконструкція мосту у Дніпрі: як змінився та скільки витратили грошей
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка