Кабмін внесе до парламенту проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік до 15 вересня. Наразі документ знаходиться на обговоренні з МВФ.

Кабмін планує внести проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік у передбачений законом термін – до 15 вересня. Наразі документ обговорюють з місією Міжнародного валютного фонду.

– Зрозуміло, що все відбувається у трикутнику переговорів з МВФ, а також плану дій Кабінету міністрів. Чи буде працювати Верховна Рада 15 вересня ми хочемо почути від нашого спікера, – зазначила представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Ірина Верещук.

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Вона додала, що під час внесення проєкту бюджету не було порушено законодавства України. Розглядати його парламент планує вже наступного тижня.

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