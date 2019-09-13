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Факти / Україна

Бюджет України 2020 на обговоренні з МВФ – коли документ внесуть до Ради

Кабмін внесе до парламенту проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік до 15 вересня. Наразі документ знаходиться на обговоренні з МВФ.

Бюджет України 2020 на обговоренні з МВФ – коли документ внесуть до Ради

Кабмін планує внести проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік у передбачений законом термін – до 15 вересня. Наразі документ обговорюють з місією Міжнародного валютного фонду.

– Зрозуміло, що все відбувається у трикутнику переговорів з МВФ, а також плану дій Кабінету міністрів. Чи буде працювати Верховна Рада 15 вересня ми хочемо почути від нашого спікера, – зазначила представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Ірина Верещук.

Читайте: Держбюджет-2020 до 15 вересня буде в Раді – Разумков

Вона додала, що під час внесення проєкту бюджету не було порушено законодавства України. Розглядати його парламент планує вже наступного тижня.

Раніше Факти ICTV писали, що Верховна Рада ухвалила законопроект, який регламентує спрямування адміністративно-господарських штрафів за порушення автотранспортного законодавства в Дорожній фонд.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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