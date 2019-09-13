Володимир Зеленський закликав міжнародний бізнес інвестувати в Україну і представив низку перспективних проектів.

Президент України Володимир Зеленський представив на 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) низку перспективних проектів і запросив іноземний бізнес інвестувати в них.

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– У нас є низка проектів, куди я, під мої особисті гарантії, гарантії захисту, запрошую іноземний бізнес, – сказав він.

Глава держави презентував проект з іригації землі в південних регіонах України, міжуніверситетський IT-кластер в Харкові, центр кіновиробництва в Києві, розвиток острова Хортиця і масштабний парк розваг.

Також Зеленський відзначив проект з розвитку курорту на березі Чорного моря в новому місті і гірськолижні курорти в Славському і Боржаві.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували, як проходило урочисте відкриття YES 2019.