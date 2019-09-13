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Факти / Україна / Політика

Монополістів в Україні не буде – Зеленський

Володимир Зеленський впевнений, що олігархи почують його заклик працювати за новими правилами відкритого ринку без монополізму.

Монополістів в Україні не буде – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи 16-й Щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив, що монополістів в Україні не буде.

– Ми запропонували нормальні правила: монополістів більше не повинно бути в Україні, у нас повинен бути відкритий ринок.

Я впевнений, що вони нас почують. А якщо не почують, то доведеться інші спроби знайти, як з ними говорити, – заявив глава держави.

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Зеленський зазначив, що представники великого бізнесу в розмовах скаржаться на труднощі, проте президент підкреслив, що буде говорити з ними про необхідність впроваджувати справжні ринкові правила в Україні.

– Я думаю, вони вже самі готові, щоб перезавантажувати своє ставлення, запустити знову свою голову і ментальність, – вважає президент.

За його словами, держава надала великим бізнес-групам дуже багато всього: час, великі гроші і можливості, в тому числі іноді можливості виводити ці гроші з країни.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обережно ставиться до ідеї введення на Донбас миротворців і побоюється повторення сценарію Придністров’я.

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