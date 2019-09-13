Саміт нормандської четвірки може відбутися в Парижі у жовтні. Дату ще не визначили.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що дату зустрічі нормандської четвірки можуть визначити після зустрічі контактної групи 18 вересня.

Ми очікуємо, що 18 вересня буде засідання контактної групи, і на ній можуть бути якісь перші обнадійливі зрушення, які допоможуть нам почати роботу щодо конкретної дати саміту, – сказав Ушаков.

Крім того, потрібно підготувати текст, який лідери могли б ухвалити за підсумками цього саміту, тобто наповнення цього саміту має бути зафіксованим на папері.

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Радник також назвав назвав три основні умови, виконання яких могло б забезпечити успіх очікуваної зустрічі.

Це розведення сил у Станиці Луганській, Петровському і Золотому, письмова фіксація в межах контактної групи формули Штайнмаєра та попереднє узгодження підсумків саміту.

Раніше Факти ICTV писали про те, що зустріч нормандської четвірки може відбутися у вересні.