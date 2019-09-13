Вадим Пристайко розповів, про що говоритиме Володимир Зеленський під час зустрічі нормандської четвірки.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі нормандської четвірки, насамперед, підніме питання, пов’язані з безпекою на Донбасі.

Про це в ефірі українського телеканалу заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

За його словами, український лідер намагатиметься вирішити під час переговорів питання завершення обстрілів та розведення військ.

– Як потім після цих трьох ділянок (Станиця Луганська, Золоте та Петрівське) пройти по всіх 400 км та відвести війська, – розповів очільник МЗС.

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Також Зеленський планує обговорити подальшу роботу на Донбасі, що стосується можливого відкриття нових пунктів перетину, подальшого розмінування територій, надання можливості людям з окупованої території переїхати на території, підконтрольні Україні.

Як повідомлялося, Зеленський виключає можливість проведення виборів на Донбасі без виведення з цих територій російських військ.