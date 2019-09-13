Якими б перевагами не були наділені паперові підручники, але вони однозначно поступаються електронним аналогам у компактності, зручності та доступності. Факти ICTV дослідили сайти для завантаження електронних підручників та готові поділитися своїми висновками.

Значно полегшити вагу рюкзака допоможе офіційний сайт Міністерства освіти і науки України – https://mon.gov.ua/. У розділі Електронні підручники представлена пристойна колекція у форматі pdf. Одних лише Букварів – 11 варіантів. Єдиний недолік – доступні підручники не всіх класів. Зокрема, не пощастило учням 3 та 11 класів.

Найповнішу колекцію підручників, необхідних для успішного навчання, можна знайти на порталі GDZ4YOU. Учні всіх класів знайдуть тут книгу з необхідного предмету. Є можливість вибрати потрібний рік видання та авторів, переглядати книги онлайн або завантажити.

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На порталі Шкільні підручники зібрані підручники з різних предметів для учнів молодших та старших класів. Мінус сайту – тут можна лише переглядати книги онлайн.

Декілька сотень підручників з близько 40 найрізноманітніших дисциплін є в онлайн-бібліотеці Pidruchniki.net. Книги різних видавництв, переважно їх можна завантажити у форматі pdf. Є декілька тестів для підготовки до ЗНО.

На сайті видавництва Генеза ви знайдете безкоштовні електронні версії підручників з 1 до 11 класу. Книги доступні для завантаження у pdf-форматі.

Бібліотека Портфель надає вичерпну інформацію про книги, зокрема і номер ISBN. На головній сторінці варіантів небагато, проте якщо відкрити вкладку Підручники та вибрати потрібний клас – відкриється повний список книг для цього навчального рівня.

Деякі електронні підручники можна знайти на Освіта.ua. Проте портал має один значний недолік – тут підручники не розсортовані за категоріями чи класами. Тож щоб знайти необхідну книгу, потрібно переглядати один спільний для всіх каталог.

Загалом, для усіх сайтів із завантаження електронних підручників не потрібно реєстрації та оплати – все безкоштовно. Тому школярі, які не хочуть користуватися паперовими підручниками, можуть спокійно завантажити їх в електронну читацьку книжку або на планшет.

До речі, Факти ICTV склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів.