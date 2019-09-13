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Факти / Україна

Створили підпільний цех: у Польщі затримали 26 українців

У Польщі 26 українців нелегально виготовляли сигарети, через що були затримані правоохоронцями.

Створили підпільний цех: у Польщі затримали 26 українців

У Польщі затримано 26 українців, які працювали в підпільному цеху, організованому також нашим співвітчизником.

Усі затримані проживали на території домоволодіння, де виготовляли і упаковували сигарети.

Польські правоохоронці вилучили понад 640 тис. готових сигарет і 24 кг тютюну.

За підрахунками експертів, громадяни України могли за кілька місяців виготовити сигарет на суму близько €1,8 млн.

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У зв’язку з трьома звинуваченнями, українцям загрожують штрафи і позбавлення волі до 5 років. Одного з них, організатора групи, можуть посадити до в’язниці на 10 років.

Нагадаємо, за даними на червень, у Польщі з початку 2019 року легально працевлаштувалися майже півмільйона українців.

Джерело: Регіональне управління прикордонної служби Польщі

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