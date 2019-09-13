Павло Клімкін заявив, що відкриття НАБУ кримінальної справи проти нього є не їх підслідністю і він буде діяти “жорстко”.

Екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що діятиме жорстко у відповідь на кримінальне провадження, яке НАБУ відкрило проти нього.

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– Я поважаю принцип верховенства права. Цензурних слів у мене немає. Я думаю, це за визначенням не підслідність НАБУ, – сказав він.

За його словами, відкриття провадження є спробою завдати репутаційної шкоди.

Нагадаємо, 11 вересня НАБУ зареєструвало провадження за фактом можливого кримінального правопорушення нардепом, п’ятим президентом України Петром Порошенком та екс-главою МЗС Павлом Клімкіним, виконавши відповідне рішення суду.