У центрі Києва з 13 вересня до 16 вересня обмежать рух транспорту.

Рух транспорту вулицею Хрещатик буде обмежено з 20.00 13 вересня до 7.00 16 вересня від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської.

Як повідомили у Центрі організації дорожнього руху, це пов’язано з тим, що 15 вересня на Хрещатику відзначатимуть День подяки.

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До слова, святкування Дня подяки в Україні почало набувати популярності після Революції Гідності.

Вперше велике святкування Дня подяки відбулось 17 вересня у 2017 році за участю Ніка Вуйчича. У 2018 році на День подяки у Києв завітав голлівудський актор Стівен Болдвін.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Uber Shuttle запустив новий маршрут у Києві.

Джерело: Центр організації дорожнього руху