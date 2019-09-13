Засновниця компанії A•PROSTIR з Івано-Франківська Ірина Стецевич розповіла про свій досвід навчання за програмами ЄС та ЄБРР.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) працює в Україні з 1993 року і є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в нашій країні. За даними Міністерства фінансів України, ЄБРР за період співпраці профінансував в Україні 410 проектів на загальну суму €13 млрд, з них сім проектів – на €1,577 млрд в державному секторі.

Ініціатива Європейського Союзу EU4Business охоплює всю діяльність ЄС з підтримки малого та середнього бізнесу в країнах Східного партнерства. Вона дає можливість підприємцям подивитися на свою справу під іншим ракурсом та досягнути нових результатів.

Три роки тому між ЄС та ЄБРР була укладена угода про виділення чималої суми на освітню, консультаційну та інформаційну підтримку малих та середніх підприємств. В рамках реалізації ініціативи було створено 15 Центрів інформаційної підтримки бізнесу, які діють в усіх регіонах України.

Їхня мета – розвиток успішного та конкурентного малого та середнього бізнесу (МСБ) в регіоні та всій Україні. Центри покликані побудувати нову модель стосунків бізнесу та суспільства, яка зробить Україну успішною. Для досягнення своєї мети центри організовують різноманітні тренінги, конференції та форуми для власників бізнесу.

Головне почати

Івано-Франківська маркетингова компанія A•PROSTIR уже скористалася цими можливостями. Засновниця та директор компанії A•PROSTIR Ірина Стецевич розповіла про те, чому пішла вчитися, чи корисною була почута інформація та як вона використовує здобуті на тренінгах знання в роботі.

Директорка люб’язно розповідає про свою компанію в офісі. Тут по-домашньому затишно і по-сучасному стильно.

– Дизайн інтер’єру розробив мій чоловік. Хоча він працює у зовсім іншій сфері, але дуже хотів, щоб мені, колегам і нашим клієнтам було комфортно. Підприємницькою діяльністю я займаюся уже вісім років. Перша справа – рекрутинг. Усе починалося з нуля, і тоді я багато чого не знала. Зараз консалтингова компанія A•PROSTIR вийшла на хороший професійний рівень, в Івано-Франківському регіоні ми єдині займаємося рекрутингом. Переважно працюємо з менеджерами середньої та вищої ланки, – ділиться жінка.

Пізніше в Ірини з’явилося нове захоплення – маркетинг. Започаткувався він через навчальні проекти і з часом дійшов до повного маркетингового обслуговування. Здебільшого компанія сконцентрована на роботі з місцевими підприємцями, але робить кроки до співпраці з підприємцями столиці та інших областей України.

Найбільшою перевагою A•PROSTIR є те, що власники бізнесу можуть близько спілкуватися з представниками компанії і таким чином вирішити багато питань. Адже скільки б люди не працювали онлайн, вони все одно хочуть живого спілкування. Цільова аудиторія – це власники сталих бізнесів, які планують удосконалення чи навіть реформування своїх компаній.

Кожна невдача – це урок

– Як і в кожній роботі були миті розчарування, які підштовхнули мене до навчання. Більше вчитися! І ось зараз приємне відчуття, коли ти більше знаєш, ростеш і бачиш результати своєї роботи. Якщо є якісь невдачі, то вони автоматично стають уроками, з яких робиш висновки. Після однієї з таких невдач я зрозуміла, що братися за амбітні справи потрібно. Бо для керівника важливо триматися за амбіції. До речі, навчання від ЄБРР допомагає дивитися ширше і вчить піднімати планку. Окрім того, навчання підвищує компетенції, а це необхідно для розуміння багатьох речей. Підвищує кваліфікацію загалом та систематизує знання. ЄБРР дає можливість познайомитися з відомими людьми. І ти готовий їхати в інше місто, витрачати декілька днів, щоб почути щось нове, – розповідає Ірина Стецевич.

На думку жінки, колись навчальний продукт створювати було дуже легко: можна було орендувати зал і розказувати комусь про щось, зараз такий підхід не працює. Сьогодні підприємці думають, на кого вони готові витрачати свій час і кошти. Тому важливо слухати якісних людей.

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Вчитися ніколи не пізно

На тренінгах, які організовують ЦІПБ в рамках програми ЄС EU4Business, яку імплементує ЄБРР, засновниця компанії вивчала ефективне управління. Найбільше її спонукало поїхати на тренінги наповнення програми, гострі тематики та цікаві спікери.

– Я хочу вчитися і, щоб мій колектив також здобував нові знання. Одного разу всі працівники компанії на цілий день поїхали в Тернопіль. Керівний партнер агентства цифрового маркетингу Роман Гавриш читав неймовірно цікаву лекцію. Також я мала можливість послухати його тренінг Жінки в політиці. Попри основну програму, під час такого навчання можна почути багато порад. Є можливість поспілкуватися з директорами великих фірм та компаній. Коли вони діляться своїм досвідом – це безцінно, – додає Ірина.

Жінка переконана, що досвід великих компаній важко застосувати для малого бізнесу, але такі тренінги – необхідні. Усі здобуті знання вона застосовує щодня, особливо впроваджує їх під час управління своїм персоналом, а також у ще одному проекті Бізнес-школа для підлітків.

– Це мій улюблений проект, він має соціальну складову, а для мене це дуже важливо. У нас є пільгові місця для дітей, які мають складні життєві обставини, але дуже хочуть вчитися, їх навчаємо безкоштовно. Буду і надалі відвідувати тренінги. Зокрема, планую поїхати на навчання, яке організовує Центр інформаційної підтримки бізнесу у місті Рівному, заснований на базі Smart People, хочу послухати про ефективне виробництво. Мрію стати консультантом від ЄБРР. Вчитися завжди цікаво і ніколи не пізно, – підсумувала Ірина Стецевич.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку виділив Україні €400 млн на розвиток міського транспорту та енергомережі.