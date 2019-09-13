Українці – найоптимістичніша нація. Але як це впливає на відносини з владою і що має робити уряд для українців – розповів економіст Джордж Вард.

Джордж Вард, економіст Массачусетського технологічного інституту, розповів, як очікування українців впливатимуть на їх відношення до влади. Вард – один з авторів Всесвітнього дослідження щастя та політичних вподобань.

Він нагадав, що згідно з дослідженням, Україна опинилась на 15 місці з 15 опитаних країн за рівнем щастя. Втім, показник очікування щастя в Україні найвищий, тобто ми найоптимістичніша нація.

– Це добре, що українці такі оптимістичні. Сподіватимемось, що новий уряд зможе взяти цю естафету і покращити ситуацію. Але бачимо, що очікування дуже високі, тому уряд повинен працювати. Якщо ні – то їх просто виженуть з влади, – вважає Вард.

Експерт також зазначив, що, як правило, у таких випадках суспільство одразу переключається на опозицію.

– Якщо починаєш з низу, а очікування у людей високі, треба робити те, що обіцяв. Якщо у людей дуже-дуже високі очікування, вони всеодно розчаруються. Але будемо сподіватись, що Україна скористається найкращою міжнародною практикою і все вийде, – додав він.

Нагадаємо, дослідження YES також показало, що робить людей щасливими.