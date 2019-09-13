PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Якщо не виконувати обіцянки, владу виженуть – економіст Джордж Вард про українців

Українці – найоптимістичніша нація. Але як це впливає на відносини з владою і що має робити уряд для українців – розповів економіст Джордж Вард.

Володимир Зеленський

Джордж Вард, економіст Массачусетського технологічного інституту, розповів, як очікування українців впливатимуть на їх відношення до влади. Вард – один з авторів Всесвітнього дослідження щастя та політичних вподобань.

Він нагадав, що згідно з дослідженням, Україна опинилась на 15 місці з 15 опитаних країн за рівнем щастя. Втім, показник очікування щастя в Україні найвищий, тобто ми найоптимістичніша нація.

– Це добре, що українці такі оптимістичні. Сподіватимемось, що новий уряд зможе взяти цю естафету і покращити ситуацію. Але бачимо, що очікування дуже високі, тому уряд повинен працювати. Якщо ні – то їх просто виженуть з влади, – вважає Вард.

Експерт також зазначив, що, як правило, у таких випадках суспільство одразу переключається на опозицію.

– Якщо починаєш з низу, а очікування у людей високі, треба робити те, що обіцяв. Якщо у людей дуже-дуже високі очікування, вони всеодно розчаруються. Але будемо сподіватись, що Україна скористається найкращою міжнародною практикою і все вийде, – додав він.

Нагадаємо, дослідження YES також показало, що робить людей щасливими.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Крейг Мейзин
Сценарист серіалу Чорнобиль Мейзін про наступний проект та українську культуру
Форма виконання формули Штайнмаєра обговорюється – Пристайко
Форма виконання формули Штайнмаєра обговорюється – Пристайко
Харарі
Захоплення Криму змінили на приєднання – Харарі про переклад своєї книги у РФ
Нормандська четвірка не затвердить формулу Штайнмаєра щодо Донбасу – Кучма
Нормандська четвірка не затвердить формулу Штайнмаєра щодо Донбасу – Кучма
вадим пристайко
Україна хоче провести місцеві вибори по всій території, включно з ОРДЛО – Пристайко
Україна передала РФ списки утримуваних для нового обміну
Україна передала РФ списки утримуваних для нового обміну
Саулі Нійністьо
Люди сміються з тих фіннів, які люблять Росію – президент Фінляндії Нііністьо
Монополістів в Україні не буде – Зеленський
Монополістів в Україні не буде – Зеленський
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка