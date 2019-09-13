У системі ПриватБанку стався масштабний збій. У банку підтвердили наявність труднощів у користуванні сервісами.

У п’ятницю, 13 вересня, користувачі ПриватБанку масово скаржаться на збій у системі.

Люди зіткнулися з проблемою, коли картки банку не приймають у супермаркетах, ТРЦ та інших закладах.

Також біля банкоматів ПриватБанку можна зустріти великі черги людей, які намагаються зняти готівку.

Про збій також оголосили і в столичному метро. На момент написання замітки картки ПриватБанку там ще не приймають.

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У банку підтвердили наявність труднощів “під час оплати в інтернеті, зарахування коштів на карти зі сторонніх сервісів, проведення операцій у банкоматах, POS-терміналах, платежів у Приват24”.

Проблему обіцяють вирішити до 20.00.

Нагадаємо, у Приват24 з’явився бот, який дозволяє замовляти великі суми готівки.