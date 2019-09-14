У Харкові 15 вересня відбудеться Марш рівності представників ЛГБТ спільноти.

Під час Маршу рівності у Харкові підрозділи поліції працюватимуть у посиленому режимі.

За словами начальника обласної поліції Валерія Сокуренка, до охорони публічного порядку планується залучити майже 2,5 тис. правоохоронців.

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Серед них – спецпризначенці, підрозділи ТОР, нацгвардійці та курсанти ХНУВС.

Очікується, що у Марші рівності візьмуть участь близько 1,5 тис. осіб.

– На акції працюватимуть групи документування, протягом усього часу здійснюватимуться фото- і відеофіксація подій, для контролю за порядком поліція задіє квадрокоптери, – зазначив Сокуренко.

Марш рівності ХарківПрайд проводиться за ініціативою громадської організації Харківське жіноче об’єднання Сфера за підтримки NDI (Національного демократичного інституту Міжнародних відносин), Freedom House (міжнародної організації з підтримки правозахисних ініціатив), Human Rights Campaign (правозахисної організації), посольства Великої Британії в Україні та Міжнародного фонду Відродження.

Нагадаємо, у столиці України 23 червня пройшов Марш рівності – Київпрайд 2019.