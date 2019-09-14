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Факти / Україна

Парі продовжується: Зеленський і Філатов проінспектували міст у Дніпрі

Володимир Зеленський і Борис Філатов продовжили парі щодо Нового мосту в Дніпрі до висновків комісії про якість споруди.

Парі продовжується: Зеленський і Філатов проінспектували міст у Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський проінспектував Центральний автомобільний міст у Дніпрі, щодо будівництва якого уклав парі з мером міста Борисом Філатовим.

Під час огляду мосту Зеленський і Філатов заслухали думки експертів, деякі з яких сказали, що сумніваються у надійності конструкцій. Мер Дніпра з висновками про непридатність не погодився і заявив, що передасть усі документи щодо якості у відповідні державні інстанції.

Президент погодився ухвалити справедливе та зважене рішення після ознайомлення з висновками комісії.

– Міст зроблено у строк, але якість мосту ми зараз не можемо підтвердити. Якщо можна, пан мер передасть мені особисто матеріали. Я звернусь до спеціальної комісії. Нехай комісія приїздить та приймає, – сказав глава держави.

Читайте: Парі з Зеленським: Філатов добудував міст у Дніпрі

На питання журналістів з приводу парі щодо термінів завершення ремонту мосту Зеленський і Філатов відповіли майже одночасно:

– Парі триває.

Нагадаємо, під час робочого візиту Володимир Зеленський домовився з Борисом Філатовим, що Центральний міст відкриють до 14 вересня, інакше мер Дніпра піде у відставку.

Джерело: УНІАН

Фото: Інформатор

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