Володимир Зеленський і Борис Філатов продовжили парі щодо Нового мосту в Дніпрі до висновків комісії про якість споруди.
Президент України Володимир Зеленський проінспектував Центральний автомобільний міст у Дніпрі, щодо будівництва якого уклав парі з мером міста Борисом Філатовим.
Під час огляду мосту Зеленський і Філатов заслухали думки експертів, деякі з яких сказали, що сумніваються у надійності конструкцій. Мер Дніпра з висновками про непридатність не погодився і заявив, що передасть усі документи щодо якості у відповідні державні інстанції.
Президент погодився ухвалити справедливе та зважене рішення після ознайомлення з висновками комісії.
– Міст зроблено у строк, але якість мосту ми зараз не можемо підтвердити. Якщо можна, пан мер передасть мені особисто матеріали. Я звернусь до спеціальної комісії. Нехай комісія приїздить та приймає, – сказав глава держави.
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На питання журналістів з приводу парі щодо термінів завершення ремонту мосту Зеленський і Філатов відповіли майже одночасно:
– Парі триває.
Нагадаємо, під час робочого візиту Володимир Зеленський домовився з Борисом Філатовим, що Центральний міст відкриють до 14 вересня, інакше мер Дніпра піде у відставку.