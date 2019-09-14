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Факти / Україна

Погода в Україні на 14 вересня (КАРТА)

14 вересня Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і температура повітря суттєво знизиться.

Погода в Україні на 14 вересня (КАРТА)

Погода в Україні в суботу, 14 вересня, вже більше нагадуватиме осінню.

За словами синоптика Наталії Діденко, жителями деяких регіонів варто взяти з собою парасольки.

Невеликі дощі пройдуть на Заході, Півночі та в Центрі. Дійти вони можуть навіть до Одещини та Харківщини.

У південній частині та на Сході ще утримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24 +28 градусів.

У Києві в суботу, 14 вересня, температура повітря коливатиметься в межах +20 +22 градусів. Опадів не обіцяють – буде сухо і сонячно.

Читайте: Прийшло бабине літо: прогноз погоди на тиждень в Україні (КАРТА)

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.

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