Володимир Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА і дав йому час до нового року, щоб продемонструвати результат на посаді.
Новопризначеного главу Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка представив у Дніпрі президент України Володимир Зеленський.
За словами глави держави, у нового губернатора є час до нового року, щоб проявити себе на новій посаді і показати результат.
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Що відомо про Олександра Бондаренка
- Згідно електронною декларацією Бондаренка за 2018 рік, він зареєстрований у Харкові, але живе і володіє бізнесом у Києві.
- Член правління громадської організації Асоціація випускників Києво-Могилянської академії.
- Директор компаній: ТОВ Лок Сток (торгівля хімічною продукцією), ТОВ Сталі Бізнес Системи (консультаційні послуги в сфері комп’ютерних технологій), ТОВ Бі енд Бі Фудз, ТОВ Філд Маркетинг.
- У декларації зазначено, що дружина Бондаренка Регіна має громадянство Росії.
Нагадаємо, 10 вересня Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.
Фото: Відкритий