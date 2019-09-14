Володимир Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА і дав йому час до нового року, щоб продемонструвати результат на посаді.

Новопризначеного главу Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка представив у Дніпрі президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, у нового губернатора є час до нового року, щоб проявити себе на новій посаді і показати результат.

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Що відомо про Олександра Бондаренка

Згідно електронною декларацією

Член правління громадської організації Асоціація випускників Києво-Могилянської академії.

Директор компаній: ТОВ Лок Сток (торгівля хімічною продукцією), ТОВ Сталі Бізнес Системи (консультаційні послуги в сфері комп’ютерних технологій), ТОВ Бі енд Бі Фудз, ТОВ Філд Маркетинг.

У декларації зазначено, що дружина Бондаренка Регіна має громадянство Росії.

Нагадаємо, 10 вересня Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.

Фото: Відкритий