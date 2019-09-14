PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський у Дніпрі представив нового губернатора Бондаренка

Володимир Зеленський представив нового голову Дніпропетровської ОДА і дав йому час до нового року, щоб продемонструвати результат на посаді.

Зеленський у Дніпрі представив нового губернатора Бондаренка

Новопризначеного главу Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка представив у Дніпрі президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, у нового губернатора є час до нового року, щоб проявити себе на новій посаді і показати результат.

Читайте: Не бійтеся, не будемо переїжджати сюди: Зеленський представив нового главу МЗС Пристайка

Що відомо про Олександра Бондаренка

  • Згідно електронною декларацією Бондаренка за 2018 рік, він зареєстрований у Харкові, але живе і володіє бізнесом у Києві.
  • Член правління громадської організації Асоціація випускників Києво-Могилянської академії.
  • Директор компаній: ТОВ Лок Сток (торгівля хімічною продукцією), ТОВ Сталі Бізнес Системи (консультаційні послуги в сфері комп’ютерних технологій), ТОВ Бі енд Бі Фудз, ТОВ Філд Маркетинг.
  • У декларації зазначено, що дружина Бондаренка Регіна має громадянство Росії.

Нагадаємо, 10 вересня Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА Віталія Коваля.

Фото: Відкритий

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дніпропетровська область лідирує за зростанням доходів бюджету
Дніпропетровська область лідирує за зростанням доходів бюджету
Якщо нам запропонують цікаве завдання в держсекторі, ми готові його виконати – Юрій Голик
Якщо нам запропонують цікаве завдання в держсекторі, ми готові його виконати – Юрій Голик
Володимр Зеленський
Зеленський звільнив голову Дніпропетровської ОДА Резніченка
За 4 роки на чолі Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко реалізував 2 тис. проектів
За 4 роки на чолі Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко реалізував 2 тис. проектів
Дніпропетровська ОДА будує з нуля корпус школи з обсерваторією – Голик
Дніпропетровська ОДА будує з нуля корпус школи з обсерваторією – Голик
Юрій Голик: Дніпропетровська ОДА через три роки реконструює близько ста шкіл
Юрій Голик: Дніпропетровська ОДА через три роки реконструює близько ста шкіл
Голик: У Петриківці відкрито початкову школу з сучасним обладнанням
Голик: У Петриківці відкрито початкову школу з сучасним обладнанням
Голик: Історичний форум у Дніпрі – це продовження обласної патріотичної програми
Голик: Історичний форум у Дніпрі – це продовження обласної патріотичної програми
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка