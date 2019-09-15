14 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив дев’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил.

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– За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було, – зазначають у штаб.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, 25 серпня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Загинув командир взводу 24-го батальйону Айдар.