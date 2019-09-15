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Факти / Україна

Коли відкриють міст у Станиці Луганській – дата

Міст в районі Станиці Луганської відкриють 27 листопада 2019 року.

Коли відкриють міст у Станиці Луганській – дата

Біля Станиці Луганської триває відновлення моста через річку Сіверський Донець.

Зараз там проводить роботи ТОВ Укртрансміст. Триває асфальтування дороги в напрямку моста.

Читайте: Україна завершила розмінування території біля мосту в Станиці Луганській – ОБСЄ

Згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 планується встановити тимчасову переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.

Раніше Факти ICTV писали, що у серпні РФ зірвала демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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