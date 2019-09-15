Безпека та оборона України це пріоритетне питання в уряді, тому на забезпечення цієї галузі у 2020 році виділено понад 200 млрд грн.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова на прес-конференції повідомила, що видатки на оборону зростуть до 245,8 млрд грн.

– У нас збільшується і видатки на оплату праці і на грошове забезпечення. Збільшення на безпеку і оборону, безумовно, в пріоритеті. Ми плануємо виділити 245,8 млрд на різних розпорядників, які залучені до безпеки та оборони, – сказала Маркарова.

Проект бюджету розрахували за курсом 28,2 грн за долар.

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Вона пояснює, що суму чітко розподілять по розпорядниках, бо з’явилася нова стаття у програмі бюджету стосовно коштів, які мають бути розподілені Радою національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 15 вересня подасть до Верховної Ради проект Державного бюджету на 2020 рік.