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Факти / Україна

Погода в Україні на 15 вересня (КАРТА)

15 вересня на всій території України очікується суха погода.

Погода в Україні на 15 вересня (КАРТА)

Погода в Україні в неділю, 15 вересня, буде сухою та прохолодною.

Вітер північно-західний, західний – до 5-10 м/с.

Максимальні +23 синоптики прогнозують лише у південних областях.

Читайте: Топ-7 порад, як не захворіти восени

На сході, у центрі та на заході – від +18 до +20.

Найхолодніше буде на півночі – місцями денна температура становитиме +15 +17.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +18.

Погода на 15 вересня

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.

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