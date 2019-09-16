Голова Офісу президента Андрій Богдан розповів, що думає про депутатів фракції Слуга народу.

Андрій Богдан повідомив у одному з інтерв’ю, що список партії Слуга народу формувався без грошей, тому там є різні люди.

Частиною роботи команди президента є формування з них команди.

На питання про те, що деякі депутати жаліються, наче вони є ручними тваринками, Богдан відповів:

Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, в кожного з нас є фобії: і у вас, і в мене. Немає еталону психічно здорової людини. Хтось себе відчуває тваринкою – що ж ми можемо зробити.

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Андрій Богдан також додав, що це питання цілей та ідеологій.

Вони сваряться, щось не розуміють, щось вимагають. Але поки вони йдуть разом до однієї цілі – ми всі одна команда. Якщо хтось там вийде з команди і перестане бути частиною нашої команди – мабуть, ми будемо розцінювати його ворогом.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, скільки заробляє Андрій Богдан.