PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Богдан прокоментував слова депутатів Слуги народу про тиск з боку Офісу президента

Голова Офісу президента Андрій Богдан розповів, що думає про депутатів фракції Слуга народу.

Андрій Богдан

Андрій Богдан повідомив у одному з інтерв’ю, що список партії Слуга народу формувався без грошей, тому там є різні люди.

Частиною роботи команди президента є формування з них команди.

На питання про те, що деякі депутати жаліються, наче вони є ручними тваринками, Богдан відповів:

Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, в кожного з нас є фобії: і у вас, і в мене. Немає еталону психічно здорової людини. Хтось себе відчуває тваринкою – що ж ми можемо зробити.

Читайте: Ти бачиш, Богдан: Зеленський пожартував про переїзд з Банкової

Андрій Богдан також додав, що це питання цілей та ідеологій.

Вони сваряться, щось не розуміють, щось вимагають. Але поки вони йдуть разом до однієї цілі – ми всі одна команда. Якщо хтось там вийде з команди і перестане бути частиною нашої команди – мабуть, ми будемо розцінювати його ворогом.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, скільки заробляє Андрій Богдан.

Джерело: ВВС Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Андрій Богдан
Богдан не виключає можливості балотуватися в мери Києва
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Слуга народу має 35 претендентів у ЦВК
Слуга народу має 35 претендентів у ЦВК
цвк
У Слузі народу запропонували Раді формувати ЦВК за квотним принципом
Слуга народу ініціюватиме дострокові вибори у Києві – Ткаченко
Слуга народу ініціюватиме дострокові вибори у Києві – Ткаченко
Депутати-кнопкодави вибачилися і готові віддати зарплату на благодійність
Депутати-кнопкодави вибачилися і готові віддати зарплату на благодійність
Кнопкодав у Слузі народу: Чесно фіксують третій факт неперсонального голосування
Кнопкодав у Слузі народу: Чесно фіксують третій факт неперсонального голосування
Нардепа від Слуги народу спіймали за кнопкодавством
Нардепа від Слуги народу спіймали за кнопкодавством
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка