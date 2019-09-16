Бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення ООС.
Упродовж доби через обстріли на Донбасі один український військовий дістав поранення.
Бойовики за минулу добу обстрілювали позиції Об’єднаних сил із забороненої зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
До слова, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід зафіксували 11 обстрілів: поблизу Авдіївки, Новогнатівки, Миколаївки, Водяного, Красногорівки, Лебединського, Пищевика та Мар’їнки.
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Крім того, було зафіксовано п’ять обстрілів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ – поблизу Новолуганського, в районі Зайцевого та поблизу Травневого.
До слова, раніше на Донбасі загинув військовий Нацгвардії.
Джерело: ООС