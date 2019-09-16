Переїзд з Банкової поки не розглядається командою президента Володимира Зеленського.

Команда президента Володимира Зеленського поки що відмовилася від переїзду з Банкової до нової будівлі.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Богдан.

– Поки що відмовилася, – сказав він, додавши, що реформа ОП продовжується.

Також Богдан пояснив перейменування в Офіс президента європейською традицією. За його словами, адміністрація – це “совкова назва, яка передбачає центр управління”.

Ще однією ціллю реорганізації, за словами Богдана, було очищення Офісу від старих кадрів.

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– Звичайно, за десять років або навіть за 27 років кадри тут сильно не змінилися. Державна служба має таку особливість – клановість.

Нагадаємо, раніше Богдан заявив, що у команди президента нині немає варіанту будівлі для переїзду з Банкової.

Джерело: BBC Україна