Переїзд з Банкової поки не розглядається командою президента Володимира Зеленського.
Команда президента Володимира Зеленського поки що відмовилася від переїзду з Банкової до нової будівлі.
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Богдан.
– Поки що відмовилася, – сказав він, додавши, що реформа ОП продовжується.
Також Богдан пояснив перейменування в Офіс президента європейською традицією. За його словами, адміністрація – це “совкова назва, яка передбачає центр управління”.
Ще однією ціллю реорганізації, за словами Богдана, було очищення Офісу від старих кадрів.
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– Звичайно, за десять років або навіть за 27 років кадри тут сильно не змінилися. Державна служба має таку особливість – клановість.
Нагадаємо, раніше Богдан заявив, що у команди президента нині немає варіанту будівлі для переїзду з Банкової.
Джерело: BBC Україна