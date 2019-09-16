Поліція Миколаївської області відкрила два кримінальні провадження через осквернення пам’ятника жертвам Голокосту.

У Миколаївській області у селі Богданівка невідомі пошкодили пам’ятник жертвам Голокосту.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 ст. 297 Кримінального кодексу України – осквернення або руйнування братської могили чи могили невідомого солдата, пам’ятника, побудованого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни.

Також було відкрито справу за частиною 1 ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Читайте: Усі бар’єри знято: Україна та Ізраїль домовились про економічний безвіз

Крім того, на акт вандалізму відреагував посол Ізраїлю. Він назвав це антисемітським злочином на ґрунті ненависті.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що підозрювані повинні опинитися в суді.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Україна не відмовляється від пенсій ізраїльтянам.