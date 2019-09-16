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Факти / Україна

На Миколаївщині осквернили пам’ятник жертвам Голокосту – поліція відкрила дві справи

Поліція Миколаївської області відкрила два кримінальні провадження через осквернення пам’ятника жертвам Голокосту.

На Миколаївщині осквернили пам’ятник жертвам Голокосту – поліція відкрила дві справи

У Миколаївській області у селі Богданівка невідомі пошкодили пам’ятник жертвам Голокосту.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 ст. 297 Кримінального кодексу України – осквернення або руйнування братської могили чи могили невідомого солдата, пам’ятника, побудованого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни.

Також було відкрито справу за частиною 1 ст. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

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Крім того, на акт вандалізму відреагував посол Ізраїлю. Він назвав це антисемітським злочином на ґрунті ненависті.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що підозрювані повинні опинитися в суді.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Україна не відмовляється від пенсій ізраїльтянам.

Джерело: Нацполіція

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