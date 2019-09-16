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Факти / Україна

Пропозиції щодо складу ЦВК будуть цього тижня – Разумков

Пропозиції від президента щодо нового складу ЦВК можуть надійти вже цього тижня.

Дмитро Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що на сьогодні різні політичні сили надають пропозиції щодо складу Центральної виборчої комісії.

– Президент визначатиметься та пропонуватиме той, чи інший склад кандидатур Верховній Раді. Я сподіваюся, що це відбудеться цього тижня, – сказав Разумков.

Спікер парламенту висловив сподівання, що невдовзі можна буде побачити повний перелік осіб, яких запропонують в новий склад ЦВК.

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Після того, як президент Володимир Зеленський визначиться з відповідними пропозиціями щодо членів ЦВК, він подасть їх на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, 13 вересня парламент підтримав подання про звільнення членів ЦВК.

Джерело: Свобода слова

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