Цього тижня парламентська більшість, схоже, вже остаточно виробила свій стиль ухвалення законів. Ну, а щоб її не звинувачували в узурпації влади, першим на розгляд Ради поставила законопроект про імпічмент президенту.

Але більшість хотіла свій закон про імпічмент. У коаліції дали зрозуміти, що старої практики, коли нардепи пачками вносили поправки в закони, аби їх завалити, вони не допустять.

Та головне – чи дозволить новий закон усунути президента з посади, якщо він скоїть держзраду або інший злочин? Адже для цього потрібно три чверті голосів депутатів, тобто аж 338 багнетів.

А от депутатам більшість підготувала більш практичну акцію. Рада дозволила НАБУ й ДБР їх прослуховувати – без згоди парламенту. А ще проводити обшуки в кабінетах, автівках та домівках. Поки щоправда документ пройшов лише перше читання та Опозиція занервувала.

Натомість, у Голосі заспокоювали, бо, насамперед, закон усуває монополію СБУ на прослушку. Та й чого боятися чесним народним обранцям.

Загалом же у партії Порошенка були претензії до кожного законопроекту більшості. Тож там придумали вихід, пообіцявши внести зміни в регламент роботи парламенту. Аби ще швидше ухвалювати закони.

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Спікер вимкнув мікрофон Ірині Геращенко. А регламентний комітет навіть позбавив її участі в 5-ти пленарних засіданнях. І хоча до санкцій справа так і не дійшла, трибуну опозиція на чолі з Петром Порошенком трохи поблокувала.

Ще більші розгорілися пристрасті, коли в Раді з’явилося подання президента – про розпуск Центральної виборчої комісії.

У Слузі народу все пригадали комісії

І як пачками реєструвала клонів їхньої партії, і як не пускала на вибори її кандидатів.

Голова ЦВК такі звинувачення назвала безпідставними, а Опозиція – політичною розправою.

Для розпуску ЦВК потрібно 300 багнетів, яких на той час не було. У фракції Голос вагалися, а в Батьківщині і взагалі заявляли, що голосуватимуть проти. Бо в такому разі Слуга народу отримає контрольний пакет акцій у комісії.

Розуміючи всі ризики, не стали поспішати з голосуванням і в президентській фракції.

Однак вже до ранку голоси назбирали. Самовисуванці, що орієнтуються на Ігоря Палицю, а також фракція Батьківщина вже не були такими категоричними. Несподівано підставила плече більшість й Опозиційної платформи.

А втім, хто виграє від такого оновлення ЦВК крім президентської партії, зрозуміло стане наступного тижня, коли депутатські групи та фракції подаватимуть своїх представників у Центрвиборчком.

На черзі, припускають експерти, переформатування Верховного суду, а там і Конституційного. Але спочатку в президентській партії хочуть дисципліну налагодити. А то деякі депутати вже зовсім втратили страх. От хоча б взяти нардепа Дубінського. Коли всі з його фракції голосують, він показово ходить по залу. І тим самим підриває й так хитку дисципліну,- поза камерою обурювалися його колеги.

І тим не менш, більшість хотіла ухвалити закон, який би дозволяв позбавляти мандатів тих, хто вийде із фракції. Але через спротив, насамперед мажоритарників, цю ініціативу відклали. Натомість, начебто обговорюють іншу – щоб нардепи самі написали заяви про складання своїх повноважень.

У Раді зафіксували перші три випадки кнопкодавства, два з яких у фракції Слуга народу. Хоча, як зізнався нам один із порушників Сергій Литвиненко, це чиста випадковість.

Проте дав нам слово народного депутата, що більше так робити не буде.

До слова, Слуга народу має 35 претендентів у ЦВК.