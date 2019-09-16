Через забруднення повітря у столиці, влада Києва обмежила в’їзд у місто вантажних автомобілів.

З 19 вересня щоранку із 7.00 до 10.00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежуватимуть, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух у столиці.

Обмеження на в’їзд діятиме на постійній основі. Відповідне рішення ухвалили на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Читайте: Забруднення повітря у Києві: у ДСНС назвали найнебезпечніші райони

У Києві цілодобово працює пересувна лабораторія з вимірювання рівня забруднення повітря. Особлива увага приділена житловим масивам на лівому березі столиці, де спостерігається найбільша задимленість.

– Найбільше джерело забруднення – це велика кількість пожеж рослинності поблизу столиці, – зазначають у КМДА.

Раніше, ку повітрі Києва виявили вміст домішок пилу, діоксиду сірки, оксид азоту та формальдегіду, який перевищує гранично допустиму концентрацію.

Нагадаємо, у Донецьку через забруднення водосховища у річці Кальміус масово гине риба.