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Факти / Україна / Суспільство

Вантажівкам обмежили в’їзд у Київ з метою очищення повітря

Через забруднення повітря у столиці, влада Києва обмежила в’їзд у місто вантажних автомобілів.

Вантажівкам обмежили в’їзд у Київ з метою очищення повітря

З 19 вересня щоранку із 7.00 до 10.00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежуватимуть, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух у столиці.

Обмеження на в’їзд діятиме на постійній основі. Відповідне рішення ухвалили на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Читайте: Забруднення повітря у Києві: у ДСНС назвали найнебезпечніші райони

У Києві цілодобово працює пересувна лабораторія з вимірювання рівня забруднення повітря. Особлива увага приділена житловим масивам на лівому березі столиці, де спостерігається найбільша задимленість.

– Найбільше джерело забруднення – це велика кількість пожеж рослинності поблизу столиці, – зазначають у КМДА.

Раніше, ку повітрі Києва виявили вміст домішок пилу, діоксиду сірки, оксид азоту та формальдегіду, який перевищує гранично допустиму концентрацію.

Нагадаємо, у Донецьку через забруднення водосховища у річці Кальміус масово гине риба.

Джерело: КМДА

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