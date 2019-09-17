Арсен Аваков пояснив, чому не підтримує рішення попереднього уряду щодо легалізації медичного канабісу.

Питання медичного використання канабісу повинно пройти експертну оцінку Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я та релігійних організацій.

Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, підкресливши, що на цю тему в країні немає єдиного конструктивного підходу.

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– Це питання має обговорюватися професійно, за участі медиків, МВС, релігійних організаці. Для того, щоб розібратися, де є та червона лінія, за яку ми не можемо зайти, у тому числі з урахуванням взятих Україною зобов’язань у рамках відповідних міжнародних договорів.

Нагадаємо, колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла про користь медичного канабісу.