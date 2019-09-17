Після різкого похолодання, яке триватиме до кінця тижня, з понеділка, 23 вересня, в Україну повернеться сонячна та тепла погода.
У понеділок, 23 вересня, за попередніми прогнозами, повернеться бабине літо.
– Наступного тижня, з 23 вересня, нас знову чекатиме чудова, сонячна та тепла погода, – прогнозує синоптик Наталка Діденко.
Але поки що – сильний вітер, дощі та зниження температури на кілька градусів.
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За її словами, у більшості регіонів +11 +15, на півдні +15 +21, а у Києві похолодає до +11+13 градусів.
До слова, Факти ICTV писали про те, якої погоди в Україні варто очікувати восени 2019 року.
Джерело: Наталка Діденко
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