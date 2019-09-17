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Факти / Україна

Бабине літо повернеться: синоптик назвала дату

Після різкого похолодання, яке триватиме до кінця тижня, з понеділка, 23 вересня, в Україну повернеться сонячна та тепла погода.

погода

У понеділок, 23 вересня, за попередніми прогнозами, повернеться бабине літо.

– Наступного тижня, з 23 вересня, нас знову чекатиме чудова, сонячна та тепла погода, – прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Але поки що – сильний вітер, дощі та зниження температури на кілька градусів.

Читайте: Похолодання до +13 та дощі: прогноз погоди в Україні на тиждень (КАРТА)

За її словами, у більшості регіонів +11 +15, на півдні +15 +21, а у Києві похолодає до +11+13 градусів.

До слова, Факти ICTV писали про те, якої погоди в Україні варто очікувати восени 2019 року.

Джерело: Наталка Діденко

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