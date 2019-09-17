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Батьківщина пропонує Раді підняти зарплати медикам – Валерій Дубіль

Депутат від партії Батьківщина Валерій Дубіль заявив про необхідність ухвалення законопроекту щодо підвищення заробітної плати медичним працівникам.

Батьківщина пропонує Раді підняти зарплати медикам – Валерій Дубіль

Українським медикам планують у понад 2,2 рази збільшити зарплату, прив’язавши перший тарифний розряд до рівня мінімальної заробітної плати (з 01.01.2019 року це 4 173 грн). Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді.

Про це у своєму блозі повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань здоров’я нації, депутат від Батьківщини Валерій Дубіль.

– За 3-5 років з України може виїхати 25% медиків, якщо все залишити, як є, – написав народний обранець.

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Нардеп пропонує вжити термінових заходів – ухвалити поданий Батьківщиною законопроект №2028 про внесення змін до статті 77 закону України Основи законодавства України про охорону здоров’я щодо додаткових пільг та підвищення оплати праці для медичних і фармацевтичних працівників.

– Так, медсестра першої категорії (9 розряд), яка зараз отримує тільки 3,3 тис. грн, зможе отримувати мінімум 7,2 тис. грн на місяць. А лікар першої категорії (12 розряд), який нині має оклад тільки 4 тис. грн, отримає зарплату в розмірі 8,85 тис. грн.

Ми підготували пропозиції, як це зробити, і подамо їх під час розгляду бюджету. Маю надію, президентська партія їх підтримає, – зазначив Валерій Дубіль.

Нагадаємо, раніше Валерій Дубіль розповідав, як покращити медицину в Україні і де на це взяти кошти.

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