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Факти / Україна / Політика

Без пояснення причин: Зеленський виніс догану заступникам Богдана

Президент Володимир Зеленський оголосив догану двом заступникам керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку і Сергію Трофімову.

Без пояснення причин: Зеленський виніс догану заступникам Богдана

Володимир Зеленський підписав указ про винесення догани заступникам Андрія Богдана.

– За неналежне виконання посадових обов’язків, зокрема, за результатами робочої поїздки президента Зеленського до Дніпропетровської області, оголосити догану:

Трофімову Сергію Володимировичу – першому заступнику керівника Офісу президента України;

Тимошенку Кирилу Владленовичу – заступнику керівника Офісу президента України, – йдеться в указі.

Читайте: Відставка Богдана: що це було – тролінг або політтехнологія

Як саме не впорались зі службовими обов’язками заступники Андрія Богдана – не вказано.

Нагадаємо, 10 вересня президент України Володимир Зеленський призначив двох заступників керівника Офісу президента.

Джерело: Офіс Президента

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