Президент Володимир Зеленський оголосив догану двом заступникам керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку і Сергію Трофімову.
Володимир Зеленський підписав указ про винесення догани заступникам Андрія Богдана.
– За неналежне виконання посадових обов’язків, зокрема, за результатами робочої поїздки президента Зеленського до Дніпропетровської області, оголосити догану:
Трофімову Сергію Володимировичу – першому заступнику керівника Офісу президента України;
Тимошенку Кирилу Владленовичу – заступнику керівника Офісу президента України, – йдеться в указі.
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Як саме не впорались зі службовими обов’язками заступники Андрія Богдана – не вказано.
Нагадаємо, 10 вересня президент України Володимир Зеленський призначив двох заступників керівника Офісу президента.