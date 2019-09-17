Володимир Зеленський підписав указ про винесення догани заступникам Андрія Богдана.

– За неналежне виконання посадових обов’язків, зокрема, за результатами робочої поїздки президента Зеленського до Дніпропетровської області, оголосити догану:

Трофімову Сергію Володимировичу – першому заступнику керівника Офісу президента України;

Тимошенку Кирилу Владленовичу – заступнику керівника Офісу президента України, – йдеться в указі.