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Факти / Україна / Політика

Бюджет 2020: на що виділять більше грошей у Проекті програми Медгарантій

Проект програми медичних гарантій поданий на розгляд до Верховної Ради.

Бюджет 2020: на що виділять більше грошей у Проекті програми Медгарантій

В рамках Держбюджету на 2020 рік на розгляд Ради подано проект програми медичних гарантій, де передбачається збільшення фінансування програми Доступні ліки.

– Збільшення фінансування лікування інсультів та інфарктів, оплата пологів і неонатологічної допомоги, а також діагностичних послуг для раннього виявлення онкологічних захворювань – це пріоритетні напрямки Програми медичних гарантій на 2020 рік, – говориться в повідомленні НСЗУ.

Окремою статтею визначено такі важливі напрямки, як реабілітація та паліативна допомога.

Читайте: Бюджет 2020: скільки виділяють на оборону, медицину та освіту

Бюджет програми становить 80 млрд грн, зокрема 72,08 млрд – в межах граничних витрат, 8,6 млрд грн – додаткова потреба для підвищення тарифів або кількості послуг.

До слова, проект бюджету України на 2020 рік планують представити у Верховній Раді 20 вересня.

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