У Збройних силах України знаходяться на військовій службі понад 27 тис. жінок.

Прес-служба Міноборони України оприлюднила гендерну статистику в ЗСУ.

– У сучасній Україні Збройні сили тривалий час залишалися традиційно одними з найбільш консервативних у питанні перебування жінок на військову службу. Війна на Сході внесла свої корективи. Дівчата не змогли залишатися вдома, коли у боях за свою землю, незалежність держави гинули їхні чоловіки, сини, друзі, – сказано в повідомленні.

Зараз в армії 27 074 жінок-військовослужбовців, з них 949 – старші офіцерки. Для порівняння, в минулому році в армії проходили службу 24897, а в 2008 році їх було всього 1,8 тис.

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166 жінок-військовослужбовців у період з 2014 року відзначені державними нагородами України.

Під час проведення АТО/ООС загинули сім жінок-військовослужбовців.

Нагадаємо, 10 вересня шість бійців ЗСУ постраждали під обстрілами.