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Факти / Україна / Політика

Фракція Опозиційної платформи – За життя у Раді (СПИСОК)

За результатами позачергових виборів до Верховної Ради, Опозиційна платформа – За життя отримала 43 мандати: 37 – за списками та шість в одномандатних округах.

Юрій Бойко, Опозиційна платформа - За життя

Опозиційна платформа – За життя з результатом 13,05% пройшла у нову Верховну Раду.

Отже політична сила отримала 43 мандати у парламенті.

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37 кандидатів пройшли за списком партії:

  1. Бойко Юрій
  2. Рабінович Вадим
  3. Медведчук Віктор
  4. Королевська Наталія
  5. Льовочкін Сергій
  6. Німченко Василь
  7. Шуфрич Нестор
  8. Ларін Сергій
  9. Дунаєв Сергій
  10. Козак Тарас
  11. Столар Вадим
  12. Іоффе Юлій
  13. Папієв Михайло
  14. Абрамович Ігор
  15. Ісаєнко Дмитро
  16. Скорик Микола
  17. Суркіс Григорій
  18. Кісільов Ігор
  19. Загородній Юрій
  20. Бурміч Анатолій
  21. Льовочкіна Юлія
  22. Колтунович Олександр
  23. Мамка Григорій
  24. Кальцев Володимир
  25. Павленко Юрій
  26. Приходько Наталія
  27. Чорний Віктор
  28. Борт Віталій
  29. Макаренко Михайло
  30. Волошин Олег
  31. Плачкова Тетяна
  32. Пузанов Олександр
  33. Мамоян Суто
  34. Кива Ілля
  35. Кузьмін Ренат
  36. Качний Олександр
  37. Славіцька Антоніна.

Мажоритарники отримали шість місць:

  1. Федір Христенко – округ №46
  2. Юрій Солод – округ №47
  3. Валерій Гнатенко – округ №49
  4. Володимир Мороз – округ № №59
  5. Олександр Пономарьов – округ №78
  6. Олександр Лукашев – округ №113.

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До слова, раніше Факти ICTV публікували повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання.

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