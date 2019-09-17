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Факти / Україна

Коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

Зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Кремля Володимира Путіна може відбутися в жовтні 2019 року.

Коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

В Мінську 18 вересня під час засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі ухвалять рішення, які дадуть можливість для зустрічі президентів.

Йдеться про узгодження термінів розведення військ, а також затвердження і підписання єдиної редакції формули Штайнмайера.

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Якщо це буде зроблено, то перша зустріч президентів РФ та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського може відбудуться в жовтні на саміті в нормандському форматі.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів про формулу Зеленського щодо Донбасу.

Джерело: Коммерсантъ.

Фото: op_ukraine

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