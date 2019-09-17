Перепис населення України: як проводять і чого очікувати

Пробний перепис населення України хочуть провести вже у 2019 році, а продовжити роботу на цим планують у 2020 році.

Уряд України вже заклав у державний бюджет 3,4 млн грн для його проведення у 2020 році.

Як проводять перепис населеня України, коли його робили востаннє, а також про те, чому його поспішають провести – читайте в матеріалі.