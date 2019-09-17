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Факти / Україна

Погода в Україні на 17 вересня (КАРТА)

У західних областях України 17 вересня очікуються дощі.

Погода в Україні на 17 вересня (КАРТА)

Вдень у центральних областях також переважатиме дощова погода. Крім того, дощі пройдуть у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Вітер західний 7-12 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься в межах 8-12° тепла, у південних областях – до 17°. Днем варто очікувати 15-18° вище нуля і до 25° на півдні України.

Читайте: Похолодання до +13 та дощі: прогноз погоди в Україні на тиждень (КАРТА)

У Києві сьогодні хмарно, але без опадів.

Температура вночі 9-11° тепла, вдень – 16-18°.

До слова, Факти ICTV писали про те, якої погоди в Україні варто очікувати восени 2019 року.

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