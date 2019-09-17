У Верховній Раді IX скликання 423 народних депутати. Повний список депутатів Верховної Ради читайте на Фактах ICTV.
За результатами парламентських виборів 2019, у Верховній Раді IX скликання представники п’яти партій зможуть сформувати фракції.
Партія Слуга народу провела найбільшу кількість депутатів – 254. Від Опозиційної платформи – За життя до парламенту пройшли 43 народних обранці. Представників від Батьківщини буде 26, а від Європейської солідарності – 25. Ще 20 нардепів проходять від партії Голос.
Читайте: Депутати у Верховній Раді IX скликання: склад за фракціями і мажоритаркою
Також у парламенті будуть представники від Опозиційного блоку, Свободи, Самопомочі, Єдиного центру і Білої Церкви разом.
Список депутатів Верховної Ради IX скликання
За партійними списками:
Слуга народу – 119 депутатів
- Дмитро Разумков
- Руслан Стефанчук
- Ірина Венедіктова
- Давид Арахамія
- Галина Янченко
- Олександр Корнієнко
- Анастасія Красносільська
- Олександр Ткаченко
- Жан Беленюк
- Сергій Бабак
- Олена Шуляк
- Дмитро Наталуха
- Єлизавета Ясько
- Андрій Герус
- Михайло Радуцький
- Денис Монастирський
- Данило Гетманцев
- Андрій Холодов
- Гео Лерос
- Сергій Кальченко
- Максим Ткаченко
- Єгор Чернєв
- Святослав Юраш
- Павло Сушко
- Ірина Верещук
- Олександр Кубраков
- Юлія Діденко
- Дмитро Соломчук
- Михайло Ананченко
- Анна Коваленко
- Владлен Неклюдов
- Ігор Кривошеєв
- Cергій Іонушас
- Олександр Завітневич
- Вадим Струневич
- Володимир Воронов
- Юрій Арістов
- Юрій Кісєль
- Вадим Галайчук
- Артем Ковальов
- Валерій Стернійчук
- Галина Михайлюк
- Роман Бабій
- Олександр Качура
- Артем Культенко
- Олег Марусяк
- Микола Кириченко
- Галина Третьякова
- Павло Халімон
- Олена Мошенець
- Ольга Саладуха
- Ольга Коваль
- Аліна Загоруйко
- Олег Бондаренко
- Михайло Крячко
- Марина Бардіна
- Людмила Марченко
- Іван Юнаков
- Дар’я Володіна
- Ольга Савченко
- Оксана Гринчук
- Володимир Козак
- Олена Хоменко (замість Андрія Лисюка, який відмовився від мандата)
- Олександр Сова
- Володимир Ватрас
- Роман Мулик
- Олег Тарасов
- Анатолій Костюх
- Євгеній Брагар
- Віталй Безгін
- Олександр Салійчук
- Елла Рєпіна
- Арсеній Пушкаренко
- Мар’ян Заблоцький
- Андрій Клочко
- Юлія Овчинникова
- Олександр Мережко
- Олексій Устенко
- Олександр Кабанов
- Федір Веніславський
- Лада Булах
- Євген Петруняк
- Олександр Маріковський
- Олександр Федієнко
- Андрій Мотовиловець
- Анна Колісник
- Єлизавета Богуцька
- Артем Нагаєвський
- Микита Потураєв
- Павло Якименко
- Артем Кунаєв
- Дмитро Припутень
- Максим Павлюк
- Василь Мокан
- Роксолана Підласа
- Богдан Торохтій
- Оксана Дмитрієва
- Маргарита Шол
- Андрій Костін
- Руслан Горбенко
- Андрій Жупанін
- Ростислав Тістик
- Євгенія Кравчук
- Неллі Яковлева
- Сергій Гривко
- Петро Павловський
- Ірина Аллахвердієва
- Олена Вінтоняк
- Юрій Заславський
- Андрій Задорожний
- Остап Шипайло
- Іван Шинкаренко
- Ольга Совгиря
- Володимир Крейденко
- Тарас Тарасенко
- Микола Сольський
- Павло Фролов
- Михайло Новіков
- Вікторія Подгорна
- Анатолій Остапенко
- Тетяна Циба
- Іван Калаур
- Юлія Гришина
- Ольга Руденко.
Опозиційна платформа – За життя – 37 депутатів
- Бойко Юрій
- Рабінович Вадим
- Медведчук Віктор
- Королевська Наталія
- Льовочкін Сергій
- Німченко Василь
- Шуфрич Нестор
- Ларін Сергій
- Дунаєв Сергій
- Козак Тарас
- Столар Вадим
- Іоффе Юлій
- Папієв Михайло
- Абрамович Ігор
- Ісаєнко Дмитро
- Скорик Микола
- Суркіс Григорій
- Кісільов Ігор
- Загородній Юрій
- Бурміч Анатолій
- Льовочкіна Юлія
- Колтунович Олександр
- Мамка Григорій
- Кальцев Володимир
- Павленко Юрій
- Приходько Наталія
- Чорний Віктор
- Борт Віталій
- Макаренко Михайло
- Волошин Олег
- Плачкова Тетяна
- Пузанов Олександр
- Мамоян Суто
- Кива Ілля
- Кузьмін Ренат
- Качний Олександр
- Славицька Антоніна
Батьківщина – 24 депутати
- Тимошенко Юлія
- Тарута Сергій
- Наливайченко Валентин
- Соболєв Сергій
- Кондратюк Олена
- Кириленко Іван
- Кожем’якін Андрій
- Немиря Григорій
- Власенко Сергій
- Дубіль Валерій
- Абдуллін Олександр
- Крулько Іван
- Лабунська Анжеліка
- Бондарєв Костянтин
- Цимбалюк Михайло
- Данілов Віталій
- Бєлькова Ольга
- Кучеренко Олексій
- Ніколаєнко Андрій
- Волинець Михайло
- Пузійчук Андрій
- Шкрум Альона
- Кабаченко Володимир
- Івченко Вадим
Європейська солідарність – 23 депутати
- Порошенко Петро
- Парубій Андрій
- Геращенко Ірина
- Забродський Михайло
- Федина Софія
- Джемілєв Мустафа
- Зінкевич Яна
- Чийгоз Ахтем
- Синютка Олег
- Климпуш-Цинцадзе Іванна
- Герасимов Артур
- Кубів Степан
- Фріз Ірина
- Южаніна Ніна
- Луценко Ірина
- Сюмар Вікторія
- Ар’єв Володимир
- Павленко Ростислав
- Величкович Микола
- Алєксєєв Сергій
- Князевич Руслан
- Саврасов Максим
- Іонова Марія
Голос – 17 депутатів
- Вакарчук Святослав
- Клименко Юлія
- Рудик Кіра
- Железняк Ярослав
- Устінова Олександра
- Макаров Олег
- Юрчишин Ярослав
- Рахманін Сергій
- Бобровська Соломія
- Стефанишина Ольга
- Цабаль Володимир
- Осадчук Андрій
- Костенко Роман
- Лозинський Роман
- Совсун Інна
- Василенко Леся
- Умєров Рустем
На мажоритарних округах
Слуга народу – 130 депутатів
- ОВО №11. Пашковський Максим
- ОВО №12. Драбовський Анатолій
- ОВО №14. Борзова Ірина
- ОВО №20. В’ячеслав Рубльов
- ОВО №24. Кисилевський Дмитро
- ОВО №25. Бужанський Максим
- ОВО №26. Нестеренко Кирилл
- ОВО №27. Медяник В’ячеслав
- ОВО №28. Мисягін Юрій
- ОВО №29. Демченко Сергій
- ОВО №30. Лічман Ганна
- ОВО №31. Захарченко Володимир
- ОВО №32. Криворучкіна Олена
- ОВО №33. Корявченков Юрій
- ОВО №34. Чорний Дмитро
- ОВО №35. Герман Денис
- ОВО №36. Каптєлов Роман
- ОВО №38. Бородін Владислав
- ОВО №39. Северин Сергій
- ОВО №40. Трухін Олександр
- ОВО №62. Герасименко Ігор
- ОВО №63. Кицак Богдан
- ОВО №65. Костюк Дмитро
- ОВО №66. Грищенко Тетяна
- ОВО №67. Кузьміних Сергій
- ОВО №70. Лаба Михайло
- ОВО №74. Касай Геннадій
- ОВО №75. Соха Роман
- ОВО №76. Шевченко Євгеній
- ОВО №77. Штепа Сергій
- ОВО №79. Яцик Юлія
- ОВО №81. Мельник Павло
- ОВО №82. Нікітіна Марина
- ОВО №84. Фріс Ігор
- ОВО №85. Прощук Едуард
- ОВО №86. Матусевич Олександр
- ОВО №87. Андрійович Зіновій
- ОВО №89. Тимофійчук Володимир
- ОВО №91. Дунда Олег
- ОВО №92. Колюх Валерій
- ОВО №93. Скороход Анна
- ОВО №94. Дубінський Олександр
- ОВО №95. Горобець Олександр
- ОВО №96. Василевська-Смаглюк Ольга
- ОВО №97. Галушко Микола
- ОВО №98. Бунін Сергій
- ОВО №99. Дануца Олександр
- ОВО №100. Мурдій Ігор
- ОВО №101. Кузбит Юрій
- ОВО №103. Воронько Олег
- ОВО №106. Кузнєцов Олексій
- ОВО №121. Саламаха Орест
- ОВО №124. Камельчук Юрій
- ОВО №127. Пасічний Олександр
- ОВО №128. Гайду Олександр
- ОВО №129. Копитін Ігор
- ОВО №130. Негулевський Ігор
- ОВО №131. Чорноморов Артем
- ОВО №132. Дирдін Максим
- ОВО №133. Дмитрук Артем
- ОВО №134. Колєв Олег
- ОВО №135. Леонов Олексій
- ОВО №136. Горенюк Олександр
- ОВО №138. Чернявський Степан
- ОВО №139. Васильковський Ігор
- ОВО №140. Колебошин Сергій
- ОВО №141. Ткаченко Олександр
- ОВО №144. Нальотов Дмитро
- ОВО №145. Боблях Андрій
- ОВО №148. Ляшенко Анастасія
- ОВО №149. Касай Костянтин
- ОВО №150. Мовчан Олексій
- ОВО №151. Березін Максим
- ОВО №152. Ковальчук Олександр
- ОВО №153. Іванісов Роман
- ОВО №154. Аліксійчук Олександр
- ОВО №156. Литвиненко Сергій
- ОВО №157. Рябуха Тетяна
- ОВО №158. Васильєв Ігор
- ОВО №161. Гузенко Максим
- ОВО №162. Задорожній Микола
- ОВО №163. Богданець Андрій
- ОВО №164. Василів Ігор
- ОВО №167. Гевко Володимир
- ОВО №168. Мезенцева Марія
- ОВО №169. Куницький Олександр
- ОВО №170. Одарченко Андрій
- ОВО №171. Кінзбурська Вікторія
- ОВО №172. Здебський Юрій
- ОВО №173. Бакумов Олександр
- ОВО №175. Пивоваров Євген
- ОВО №177. Любота Дмитро
- ОВО №178. Літвінов Олександр
- ОВО №179. Кучер Олексій
- ОВО №180. Красов Олексій
- ОВО №181. Микиша Дмитро
- ОВО №182. Павліш Павло
- ОВО №183. Вагнєр Вікторія
- ОВО №185. Іванов Володимир
- ОВО №186. Ковальов Олексій
- ОВО №187. Стефанчук Микола
- ОВО №189. Копанчук Олена
- ОВО №190. Жмеренецький Олексій
- ОВО №193. Марчук Ігор
- ОВО №194. Шпак Любов
- ОВО №195. Арсенюк Олег
- ОВО №196. Стріхарський Андрій
- ОВО №197. Скічко Олександр
- ОВО №199. Нагорняк Сергій
- ОВО №201. Лис Олена
- ОВО №202. Заремський Максим
- ОВО №203. Мазурашу Георгій
- ОВО №204. Божик Валерій
- ОВО №205. Семінський Олег
- ОВО №206. Поляков Антон
- ОВО №207. Зуєв Максим
- ОВО №209. Зуб Валерій
- ОВО №211. Юрченко Олександр
- ОВО №212. Перебийніс Максим
- ОВО №213. Дубнов Артем
- ОВО №214. Швець Сергій
- ОВО №215. Яременко Богдан
- ОВО №216. Леся Забуранна
- ОВО №217. Безугла Мар’яна
- ОВО №218. Гурін Дмитро
- ОВО №219. Тищенко Микола
- ОВО №220. Бондар Ганна
- ОВО №221. Пуртова Анна
- ОВО №222. Грищук Роман
- ОВО №223. Буймістер Людмила
Самовисуванці – 46 депутатів
- ОВО №13. Юрчишин Петро
- ОВО №15. Білозір Лариса
- ОВО №16. Вацак Геннадій
- ОВО №17. Кучер Микола
- ОВО №19. Ігор Гузь
- ОВО №21. Івахів Степан
- ОВО №22. Палиця Ігор
- ОВО №23. Констанкевич Ірина
- ОВО №37. Шпенов Дмитро
- ОВО №48. Єфімов Максим
- ОВО №51. Ковальов Олександр
- ОВО №60. Лубінець Дмитро
- ОВО №64. Арешонков Володимир
- ОВО №68. Горват Роберт
- ОВО №71. Валерій Лунченко
- ОВО №72. Петьовка Василь
- ОВО №73. Поляк Владіслав
- ОВО №80. Мінько Сергій
- ОВО №88. Іванчук Андрій
- ОВО №102. Довгий Олесь
- ОВО №107. Сухов Олександр
- ОВО №112. Вельможний Сергій
- ОВО №114. Шахов Сергій
- ОВО №120. Дубневич Ярослав
- ОВО №123. Батенко Тарас
- ОВО №125. Лопушанський Андрій
- ОВО №126. Кіт Андрій
- ОВО №137. Гончаренко Олексій
- ОВО №142. Кіссе Антон
- ОВО №143. Урбанський Анатолій
- ОВО №146. Шаповалов Юрій
- ОВО №147. Кулініч Олег
- ОВО №155. М’ялик Віктор
- ОВО №159. Деркач Андрій
- ОВО №160. Молоток Ігор
- ОВО №165. Чайківський Іван
- ОВО №166. Люшняк Микола
- ОВО №174. Фельдман Олександр
- ОВО №184. Колихаєв Віктор
- ОВО №188. Лабазюк Сергій
- ОВО №191. Бондар Віктор
- ОВО №192. Герега Олександр
- ОВО №198. Рудик Сергій
- ОВО №200. Яценко Антон
- ОВО №208. Давиденко Валерій
- ОВО №210. Приходько Борис
Опозиційна платформа – За життя – шість депутатів
- ОВО №46. Христенко Федір
- ОВО №47. Солод Юрій
- ОВО №49. Гнатенко Валерій
- ОВО №59. Мороз Володимир
- ОВО №78. Пономарьов Олександр
- ОВО №113. Лукашев Олександр
Опозиційний блок – шість депутатів
- ОВО №45. Муса Магомедов
- ОВО №50. Руслан Требушкін
- ОВО №57. Новинський Вадим
- ОВО №58. Магера Сергій
- ОВО №105. Гриб Вікторія
- ОВО №176. Шенцев Дмитро
Голос – три депутати
- ОВО №115. Піпа Наталія
- ОВО №117. Рущишин Ярослав
- ОВО №118. Васильченко Галина
Європейська солідарність – два депутати
- ОВО №116. Княжицький Микола
- ОВО №119. Бондар Михайло
Батьківщина – два депутати
- ОВО №18. Мейдич Олег
- ОВО №52. Яковенко Євген
Самопоміч – один депутат
- ОВО №122. Бакунець Павло
Єдиний центр – один депутат
- ОВО №69. Балога Віктор
Свобода – один депутат
- ОВО №83. Савчук Оксана
Біла Церква разом – один депутат
- ОВО №90. Бабенко Микола
До слова, як працюватиме Верховна Рада IХ скликання і що чекає Україну в найближчі 5 років – читайте в нумерологічному прогнозі на Фактах ICTV.