Зустрічі у нормандському форматі варто продовжити з країнами-учасниками, а вже після говорити про залучення США до переговорів щодо Донбасу.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час програми Свобода слова на ICTV висловив думку, що участь США у переговорах щодо Донбасу можлива, якщо нормандський формат не дасть бажаного результату.

На його думку, Україна має використовувати механізм врегулювання конфлікту на Донбасі, що існує зараз.

– Потрібно довести собі і всім, що він або працює, або неефективний. Якщо ми зможемо чесно нашим партнерам сказати, що цей формат не зовсім ефективний і ми не можемо вийти з війни, тоді можна говорити про його зміну, – сказав Пристайко.

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Міністр закордонних справ додав, що до відповідних переговорів хотіли б приєднатися не тільки США, а й низка інших країн.

До слова, Вадим Пристайко розповів про формулу Зеленського щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.