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Факти / Україна

Реакція США та ЄС на підпал будинку Гонтаревої

Посольство США та представництво ЄС в Україні розраховують на ретельне розслідування підпалу будинку екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

США Україна

У посольстві США в Україні заявили, що приєднуються до президента Володимира Зеленського та інших посадовців, закликаючи до термінового та ретельного розслідування підпалу будинку колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої.

– Ми сподіваємося, що компетентні органи притягнуть до відповідальності не лише винних у нападі на Гонтареву та погрозах їй, а й тих, хто замовив такі напади, – йдеться у повідомленні.

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У представництві ЄС в Україні напад на будинок Гонтаревої вважають неприпустимим і чекають на невідкладне розслідування:

– Ми очікуємо, що правоохоронні органи невідкладно проведуть розслідування та притягнуть до відповідальності винних.

Нагадаємо, у Київській області спалили будинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої, кинувши пляшку із запальною сумішшю через паркан.

Фото: Dreamstime

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